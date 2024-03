Tennis : Ugo Humbert proche des sommets, il affole les statistiques !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé cette semaine au tournoi de Dubaï, un ATP 500, Ugo Humbert a fait plus que confirmer son excellente forme de début de saison en s'offrant samedi le sixième titre de sa carrière. A 25 ans, le Français va pointer à son meilleur classement lundi, la 14ème place mondiale pour une première dans le top 15. Surtout il continue son extrême efficacité en finale et fait plus que rêver d'une entrée dans le top 10.

Auteur d'un parcours incroyable cette semaine à Dubaï, Ugo Humbert a remporté déjà le deuxième titre de sa saison et confirme ses nets progrès depuis un an. Porté par Jérémy Chardy, le Messin se rapproche petit à petit de ses ambitions principales : intégrer les 10 meilleurs joueurs du monde. Il y a bien sûr encore du chemin à parcourir mais au vu de son niveau de jeu, il peut y croire.

15ème Français à intégrer le top 15

Le tennis français a souvent fait preuve de réussite au plus haut niveau sur le circuit ATP même s'il y a eu très peu de grandes victoires dans l'ère Open. Pour autant, Ugo Humbert deviendra lundi le 15ème joueur français à intégrer le top 15, un exploit partagé par Yannick Noah, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Gaël Monfils bien sûr. Surtout, il sera le seul de moins de 30 ans à l'heure actuelle à l'avoir fait, lui qui est un peu entre deux générations. A 25 ans, sa progression n'est sûrement pas encore terminée et il sera attendu à Indian Wells et Miami.

6 sur 6 en finale

Il avait déjà signé un véritable exploit en remportant sa 5ème finale sur le circuit en autant de participations à Marseille au début du mois, le voilà désormais avec un très joli 6 sur 6 ! Dans l'histoire, ils sont très peu à faire aussi bien que lui, ce qui montre qu'il est excellent dans ce domaine. Pas inquiété en finale samedi contre Bublik, il a aussi remporté le deuxième ATP 500 de sa carrière après Halle en 2021. « J'ai un super état d'esprit à chaque fois que je joue une finale. J'arrive à être très présent. Aujourd'hui, au début, je suis stressé mais j'essaie de le montrer le moins possible. J'essaie de trouver une solution pour sortir vainqueur parce que je crois que c'est ce qui m'anime le plus, gagner des trophées » déclare-t-il à L'Equipe .

« Je me demande jusqu'où je peux aller »