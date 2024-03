Tennis - Indian Wells : Sinner grand favori devant Djokovic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, le tournoi d'Indian Wells démarre et il s'agit de l'une des compétitions les plus importantes de l'année. Tous les meilleurs joueurs du monde seront présents et même Rafael Nadal sera de la partie. Mais sur la liste des favoris, il y a peut-être un nom qui ressort plus que les autres en raison de ses résultats depuis six mois : Jannik Sinner. L'Italien, en pleine bourre, tentera de décrocher le deuxième titre en Masters 1000 dans sa carrière.

Assurément le meilleur joueur de la planète sur les six derniers mois, Jannik Sinner a confirmé ses progrès en remportant l'Open d'Australie en janvier dernier. L'Italien, désormais au 3ème rang mondial, s'avance vers Indian Wells comme le favori de l'épreuve puisqu'il a montré qu'il était capable de battre Novak Djokovic à plusieurs reprises ces derniers temps. L'année dernière, il s'était incliné en demi-finales face à Carlos Alcaraz.

Djokovic en reprise

En faisant beaucoup d'efforts dernièrement pour faire briller son pays en Coupe Davis ou à la United Cup, Novak Djokovic a galéré toute la quinzaine à Melbourne pour finalement être dominé totalement par son adversaire en demi-finales, Jannik Sinner. Le Serbe n'a pas repris la compétition depuis et il aura peut-être quelques repères à récupérer lors de ses premiers matches. D'ailleurs, il n'est pas revenu à Indian Wells depuis 2019 en raison des problèmes de statut vaccinal. Il n'est plus forcément habitué à jouer là-bas.

Sinner, grand favori ?

Même s'il n'y a priori pas de grands absents à déplorer, Jannik Sinner semble être celui qui se démarque pour la place de favori du tournoi. L'Italien connaît une réussite incroyable ces derniers mois et il aura à cœur de poursuivre sa série de victoires, lui qui n'a plus perdu depuis la finale du Masters début novembre. Sur dur, il est actuellement celui qui se débrouille le mieux et il a su adapter son jeu pour progresser un peu plus vers les sommets. Dans un tournoi où il se sent plutôt bien, il pourrait réussir à frapper un grand coup.

Un tableau ouvert

Placé dans la partie de tableau de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ouvrira son tournoi contre le vainqueur du match entre Marcos Giron et Thanasi Kokkinakis. La première tête de série sur son chemin pourrait être Struff et il pourrait ensuite retrouver Ben Shelton, l'un des deux derniers joueurs à l'avoir battu. En quart de finale, son adversaire supposé est Andrey Rublev, lui qui a dû être bien perturbé par les récents événements autour de sa disqualification. Autant dire qu'il a plutôt les choses en main pour avancer dans le tournoi.