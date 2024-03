Tennis : Alcaraz au rendez-vous, il lance un avertissement

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un premier tour assez tranquille, c'est l'heure de l'entrée en lice des têtes de série à Indian Wells. Le Masters 1000 californien mettra à l'œuvre Carlos Alcaraz dans la nuit de vendredi à samedi et l'Espagnol est tout simplement le tenant du titre. Il devra répondre aux attentes placées en lui alors qu'il galère depuis des mois à déployer son meilleur niveau pour gagner des titres. Mais il n'a pas envie de se laisser abattre et veut assurer cette défense du mieux possible.

Toujours numéro 2 au classement ATP, Carlos Alcaraz entame une semaine très importante pour lui à Indian Wells. Vainqueur en 2023, l'Espagnol aura à cœur de briller dans un tournoi où il avait été exceptionnel. Après un début de saison un peu difficile, notamment après son entorse à la cheville il y a trois semaines, il faudra mettre les bouchées doubles et il le sait.

Un doute physique ?

Blessé au bout de deux points lors de son premier tour à Rio, Carlos Alcaraz a tenu à disputer l'exhibition de dimanche dernier à Las Vegas face à Rafael Nadal et on a bien vu qu'il était loin de ses standards sur le plan physique. « Certains pensent probablement à ma cheville. Nous verrons si je vais pouvoir jouer à 100 % ou non, mais je me sens mieux. Je me suis bien senti à l’entraînement. Nous verrons comment le tournoi va se dérouler » a-t-il déclaré avant son entrée en lice à Indian Wells.

Le trophée dans le viseur

Même s'il n'a pas gagné de tournoi depuis Wimbledon, Carlos Alcaraz ne veut pas arrêter de croire en ses chances et l'Espagnol n'a qu'une idée en tête : remporter le trophée à nouveau. « Je suis ici pour défendre mon titre et je ne pense à rien d’autre. Je sais que cela va être difficile, il y a les meilleurs joueurs au monde ici, certains d’entre eux jouent un excellent tennis depuis le début de la saison. Ça va être un vrai défi, mais je suis ici pour le faire » déclare-t-il. Matteo Arnaldi, son premier adversaire, est prévenu comme tous les autres.

Retour au sommet ?

Le temps commence à se faire long depuis le dernier trophée du prodige espagnol. Mais c'est aussi parce qu'il n'arrive plus à battre ceux qui l'entourent au classement. En effet, en dehors d'une victoire sur Daniil Medvedev dans un match qui comptait pour du beurre pour le Russe lors de la phase de poules du Masters, il a perdu tous ses derniers rendez-vous face à Djokovic et Sinner notamment...