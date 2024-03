Tennis : Traumatisé par Nadal, il se lâche sur son calvaire

Alexis Brunet

Rafael Nadal n'est pas au mieux en ce moment. L'Espagnol a dû déclarer forfait pour le tournoi d'Indian Wells, ne se sentant pas assez prêt pour un tel évènement. Une bonne nouvelle pour Daniil Medvedev, qui ne recroisera donc pas le Majorquin, car ce dernier est responsable du plus grand traumatisme du Russe.

Petit à petit, Rafael Nadal se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière. Après l'Open d'Australie, l'Espagnol a aussi dû déclarer forfait pour le tournoi d'Indian Wells, ne se sentant pas tout à fait prêt pour affronter l'intensité du Masters 1000 américain.

«Certaines choses restent inexplicables»

L'absence de Rafael Nadal à Indian Wells fera au moins un heureux, Daniil Medvedev. En effet, le Russe est encore très marqué par son affrontement face à l'Espagnol en finale de l'Open d'Australie 2022. Il menait deux sets à zéro, avec trois balles de matches, avant de finalement s'incliner. Le numéro quatre au classement ATP a confié, au média Clay , que cette défaite le hantait encore. « Le match contre Rafa Nadal à l’Open d’Australie il y a deux ans. La finale, que j’ai perdue. C’était très difficile pour moi. Pour de nombreuses raisons. D’habitude, je passe vite à autre chose après les matches. Cette fois‐ci, c’était différent. Je n’arrêtais pas de repenser à ce match contre Rafa. Beaucoup de choses me restent en tête encore aujourd’hui. Certaines choses restent inexplicables. Mais une chose est sûre : j’ai beaucoup appris de cette défaite. J’en suis peut‐être même devenu un meilleur joueur. »

Trois finale à l'Open d'Australie pour Medvedev

Pour le moment, l'Open d'Australie se refuse à Daniil Medvedev. Le Russe est arrivé trois fois en finale, et il s'est incliné à chaque fois. Il y a quelques semaines, il était opposé à Jannik Sinner en finale du Grand Chelem australien, et c'est l'Italien qui s'est imposé. Pas encore victorieux en Australie, Medvedev a toutefois déjà remporté un majeur, c'était à l'US Open, en 2021, face à Novak Djokovic.