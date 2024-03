Tennis : Nadal prépare une folie à Roland-Garros, Djokovic peut trembler

Alexis Brunet

Dernièrement Rafael Nadal a annoncé qu’il n’allait pas pouvoir disputer le tournoi d’Indian Wells, alors que sa participation était initialement prévue. Les doutes s’intensifient donc au sujet de l’état de santé de l’Espagnol. Mais il se pourrait que tout cela soit fait pour arriver en pleine forme à Roland-Garros, et pourquoi pas tenter à l’avenir d’égaler le record du nombre de majeurs remportés par Novak Djokovic.

Le retour de Rafael Nadal à la compétition est décidément très compliqué. Alors qu'il avait dû renoncer à l'Open d'Australie, après s'être blessé lors du tournoi de Brisbane, l'Espagnol a dû faire pareil pour Indian Wells. Le Taureau de Manacor a déclaré qu'il n'était pas prêt à évoluer au plus haut niveau, dans un tel tournoi.

«Ce n'est pas une décision facile»

C'est par le biais d'un message publié sur ses réseaux sociaux, que Rafael Nadal a annoncé la mauvaise nouvelle. « C'est avec une profonde tristesse que je dois me retirer de ce tournoi incroyable. Tout le monde sait à quel point j'aime jouer ici à Indian Wells. C'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé très tôt ici pour m'entraîner et essayer de me préparer. J'ai travaillé dur. Comme vous le savez, j'ai passé un test ce week-end mais je ne me sens pas prêt pour jouer au plus haut niveau dans un tel tournoi. Ce n'est pas une décision facile, elle est même très dure à prendre, mais je ne peux pas me mentir ni mentir aux milliers de fans. »

«Il n’abandonnera pas tant qu’il a une chance d’égaler Djokovic»