Tennis : Nadal choque tout le monde avant Roland-Garros, son plan est dévoilé

Alexis Brunet

Alors qu'Indian Wells a commencé ce mercredi, Rafael Nadal ne sera finalement pas de la partie. L'Espagnol a annoncé qu'il devait renoncer au tournoi américain, et qu'il ne se sentait pas prêt. Aucun risque ne sera pris, car l'objectif du Majorquin reste de participer à Roland-Garros, et si possible remporter le Grand Chelem français une dernière fois.

Si Novak Djokovic arrive à rester au top de sa forme malgré l'âge, et à ne pas se blesser, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Rafael Nadal serait bien inspiré de demander au Serbe son secret, car il doit encore faire l'impasse sur un tournoi. L'Espagnol a annoncé qu'il n'allait pas pouvoir disputer Indian Wells.

Inquiétude pour Nadal

Par un communiqué sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal a annoncé la nouvelle, dans la nuit de mercredi à jeudi heure française. « C’est avec une profonde tristesse que je dois me retirer de ce tournoi incroyable. Tout le monde sait à quel point j’aime jouer ici à Indian Wells. C’est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé très tôt ici pour m’entraîner et essayer de me préparer. J’ai travaillé dur. Comme vous le savez, j’ai passé un test ce week-end mais je ne me sens pas prêt pour jouer au plus haut niveau dans un tel tournoi. Ce n’est pas une décision facile, elle est même très dure à prendre, mais je ne peux pas me mentir ni mentir aux milliers de fans. » Cela n’est pas bon signe pour Nadal, qui avait déjà dû faire l’impasse sur l’Open d’Australie, et alors que la saison sur terre battue commence bientôt.

«Tout le monde sait que le vrai objectif c’est Roland‐Garros»