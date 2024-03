Tennis : Indian Wells, le meilleur Masters 1000 aux conditions déplorables ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré comme l'un des meilleurs tournois du circuit puisqu'il est souvent qualifié de cinquième Grand Chelem, le Masters 1000 d'Indian Wells se dispute chaque année dans des conditions qui sont souvent loin d'être optimales pour le tennis. En effet, outre les conditions climatiques qui amènent quasiment en permanence un vent qui peut gêner le jeu, les balles et le court suscitent également des réactions chez les joueurs.

Présent dans le calendrier ATP depuis presque 40 ans, le tournoi d'Indian Wells est une réussite chaque année mais pour beaucoup d'observateurs, le spectacle n'est pas forcément au rendez-vous tout le temps. En cause ? Les conditions parfois très difficiles qui ne permettent pas d'avoir des combats plaisants à voir. Mais l'organisation a peut-être écouté les critiques des années précédentes puisque d'après les premières constations, le court semble un peu plus rapide qu'avant.

Une surface trop lente ?

L'édition 2023 n'avait pas manqué de susciter des réactions au sein des joueurs du tableau, à commencer par Daniil Medvedev qui nous avait offert l'une des séquences les plus drôles de la saison. Le Russe s'était plaint de la qualité du court à sa manière, déclarant que ce n'était pas du dur. « Il est clair que j’arrive avec moins de confiance que l’année dernière, mais je suis déterminé à tirer le meilleur parti de cette expérience et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aller loin. De plus, je suis déterminé à ne pas blâmer la surface pour ce qui se passe sur le court » a-t-il commenté avant son entrée dans la compétition.

Des conditions pas compatibles ?

Dans le désert californien, il n'est pas rare de voir le jeu grandement perturbé par le vent. D'ailleurs, ce début d'édition 2024 est touché par la pluie et les interruptions. Tout ce mélange provoque des difficultés pour les joueurs à produire un tennis de haut niveau comme l'indique Mark Petchey. « Ce qui ne fait aucun doute, c’est que nous avons été conditionnés à accepter des conditions exceptionnellement lentes comme la meilleure façon de présenter le tennis. Il ne faut pas se leurrer, les conditions d’Indian Wells sont lentes et il y a très peu de joueurs qui peuvent faire passer le tennis pour du box office dans ces conditions. Nous créons des conditions pour les 5 % de joueurs qui peuvent donner au tennis une allure incroyable » souligne l'ancien joueur britannique dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Un spectacle difficile

Malgré le fait que les joueurs apprécient Indian Wells pour le prestige de ce tournoi, il est vrai qu'on ne peut pas dire que les plus beaux matches aient souvent lieu ici. Le Masters 1000 californien permet aux tout meilleurs de s'exprimer le mieux, peut-être plus que nulle part ailleurs et l'édition 2024 sera forcément à surveiller de près sur ce point.