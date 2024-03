Tennis : La sortie incroyable sur la retraite de Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours impressionnant de réussite à bientôt 37 ans, Novak Djokovic n'a pas encore envie de raccrocher les raquettes. Au vu de sa saison 2023, il peut même croire en ses chances d'ajouter encore de grands titres à son palmarès. Malgré son âge, le Serbe est toujours capable de dominer facilement quasiment l'intégralité du circuit et seuls quelques joueurs peuvent lui barrer la route en Grand Chelem désormais. En conférence de presse, il a évoqué avec une pointe d'ironie les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, un objectif lointain mais dont il parle déjà...

En quête de tous les records de l'histoire du tennis, Novak Djokovic a tout gagné. Mais un seul tournoi lui résiste : les Jeux olympiques. Dans sa carrière, il a toujours manqué de quelque chose au moment de cette compétition très importante pour lui et il s'agit vraiment du seul grand tournoi qui manque à son palmarès. Mais sera-t-il vraiment en mesure de jouer en 2028 ?

Djokovic encore au sommet à 41 ans ?

Toujours numéro 1 au classement ATP, Novak Djokovic approche des 37 ans mais il pense déjà à un futur presque trop loin. En effet, à Indian Wells, il a mentionné une potentielle participation aux Jeux olympiques de Los Angeles. « Il n'est pas encore temps de penser aux Jeux olympiques de Los Angeles, mais l'idée d'y participer m'excite bien sûr. J'adorerais les jouer mais... je ne peux pas encore vraiment m'y engager » dit-il. Cette déclaration fait suite à celle de son coach après l'US Open 2023, affirmant qu'il prévoyait de jouer ce tournoi.

Tennis : Sinner sans pitié, il ne sait plus perdre https://t.co/zNiQ8ewpK7 pic.twitter.com/4KfgYTa7oN — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Un objectif incroyable

Il serait absolument fou de voir Novak Djokovic poursuivre sa carrière au-delà des 40 ans. En 2028, il aura 41 ans et s'il continue à jouer jusque-là, cela voudra dire qu'il est encore capable de jouer quelque chose sur le circuit. « Je veux voir les choses année par année. Cela devient de plus en plus difficile, mais j'aime toujours ce sport et je continue de concourir au plus haut niveau. Je suis toujours numéro un, donc je sens en ce moment que je veux continuer à essayer d'écrire encore plus l'histoire » poursuit-il.

Le titre olympique et puis basta ?

Novak Djokovic tient particulièrement à marquer l'histoire et forcément il ne lui manque plus qu'un titre olympique à aller chercher. L'objectif principal de sa saison 2024 sera sûrement celui-ci et il sera en tout cas favori pour remporter cette précieuse médaille. Si jamais il parvenait à remporter le tournoi cet été, il aurait alors tout gagné. Autant dire qu'il devrait finir par ranger les raquettes ensuite...