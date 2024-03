Tennis : Zverev sort les crocs et envoie un message pour cet été

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à un très haut niveau ces derniers mois, Alexander Zverev a su retrouver les sommets après une grave blessure qui l'avait éloigné du circuit de longs mois. L'Allemand, numéro 6 au classement ATP, nourrit de grandes ambitions pour la saison 2024 et récemment, il a fait une déclaration étonnante sur son objectif concernant son palmarès. Dans l'ombre du top 4 mondial cette année, il préférerait plutôt briller lors des Jeux olympiques qu'en Grand Chelem...

Auteur d'un bon début de saison avec une demi-finale à l'Open d'Australie, Alexander Zverev est lui aussi toujours présent à Indian Wells où il compte aller loin. L'Allemand en a profité pour passer en conférence de presse et s'exprimer sur un sujet qui commence à occuper pas mal de têtes : les Jeux olympiques de Paris 2024. Forcément, lui qui est champion olympique en titre, c'est un tournoi qui lui tient à cœur.

Un doublé historique

Faisant partie des meilleurs joueurs du circuit depuis des années, Alexander Zverev était l'un des hommes en forme en 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo. L'Allemand avait réussi à décrocher l'or olympique au terme d'une semaine très maîtrisée où il avait même réussi à battre Novak Djokovic. Dans la chaleur japonaise, il remportait le titre le plus important de sa carrière certainement et peut viser une deuxième couronne en 2024. « Je suis content de la façon dont je joue. Les Jeux olympiques seront le plus grand événement de la saison. À 26 ans, je suis encore au sommet de ma carrière » a-t-il récemment confié. Ils ne sont pas beaucoup à avoir réussi à gagner deux médailles d'or en simple mais il a succédé à Andy Murray, double champion olympique en 2012 et 2016.

Les Jeux en priorité ?

Habitué à exprimer devant les médias son ambition extrême, Alexander Zverev a fait cette fois une déclaration un peu étonnante le concernant. « Je préfère regagner l’or olympique plutôt que de remporter un titre du Grand Chelem. J’ai de grandes attentes pour cette saison » poursuit-il. L'Allemand serait donc prêt à mettre l'accent sur le tournoi olympique et commence à désespérer de tous ses échecs passés en Grand Chelem. Il est considéré depuis des années comme l'un des meilleurs espoirs de l'ancienne jeune génération.

La déception en tête

Catégorisé comme futur vainqueur de Grand Chelem depuis qu'il a pointé le bout de son nez sur le circuit ATP, Alexander Zverev a très souvent déçu dans cette catégorie. L'Allemand a perdu la seule finale qu'il a disputée à ce niveau à l'US Open 2020 dans un match qu'il maîtrisait. C'est un scénario qui s'est répété dernièrement à l'Open d'Australie en demi-finales face à Medvedev et qui le fait relativiser sur ses objectifs de carrière. Pour un joueur comme lui, cela reste bizarre de le voir dire préférer gagner la médaille d'or plutôt qu'un Grand Chelem...