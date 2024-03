Tennis : Holger Rune gonflé à bloc, il est de retour

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 7 mondial, Holger Rune a commencé la saison 2024 un peu comme il a fini la précédente : en demi-teinte. A Indian Wells, le Danois a retrouvé des couleurs en atteignant les quarts de finale avec la manière après avoir éliminé Taylor Fritz en huitièmes de finale après avoir sauvé une balle de match. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas battu un joueur de cet acabit et cette victoire pourrait lui faire beaucoup de bien même si Daniil Medvedev a arrêté sa course juste après.

Grand joueur au tempérament de feu, Holger Rune a perdu cette nuit en quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells face à Daniil Medvedev. Le Danois a réalisé un bon tournoi et peut s'appuyer sur son niveau de jeu déployé en Californie pour la suite de la saison. Il pourrait bien avoir un grand rôle à jouer dans les prochains grands tournois s'il parvient à conserver ce niveau de jeu, lui qui n'était pas si loin de Daniil Medvedev.

Enfin une bonne victoire

Eliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie, Holger Rune n'a pas vraiment décroché de victoire référence ces derniers mois. Le Danois n'avait plus battu un membre du top 15 depuis Rome, où il avait atteint la finale contre Medvedev déjà, si l'on exclut sa victoire par abandon au bout de 3 jeux contre Stéfanos Tsitsipas au Masters. Son succès contre Taylor Fritz est donc une excellente nouvelle pour lui, d'autant plus quand on connaît le scénario du match.

Tennis : Djokovic vit un calvaire, voilà pourquoi https://t.co/X67bqrDPjf pic.twitter.com/XopylsL6F6 — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Un scénario qui fait du bien

Gagner après un tel combat est sûrement encore plus satisfaisant. Holger Rune a éliminé Taylor Fritz en huitièmes de finale après avoir réussi à sauver une balle de match. Dominé pendant le premier set, le Danois a rendu ses coups au deuxième set mais est passé proche de la catastrophe. Il a su élever son niveau de jeu pour s'imposer. « C’était fou. Je suis resté dans le moment présent et j’ai continué à me battre. J’ai essayé de mieux jouer un point après l’autre. Je pense que j’ai élevé mon niveau de façon assez étonnante à la fin du deuxième set, ce qui a été déterminant pour la suite du match. Je suis heureux d’avoir pu continuer à me battre et d’avoir cru que je trouverais mon rythme à un moment donné » a-t-il expliqué au micro.

Retour en forme sur terre ?

Légèrement perturbé par les histoires de son entourage ces derniers mois, Holger Rune a mis du temps avant de trouver le coach qu'il lui fallait. Le Danois a sûrement trouvé son bonheur en la personne de Patrick Mouratoglou, qui lui avait déjà apporté son premier titre en Masters 1000 fin 2022. S'il aura un rôle à jouer à Miami, Rune peut espérer briller sur terre, où il aura deux finales à défendre à Monte-Carlo et à Rome.