Tennis : Medvedev encore plus fort, il dévoile son arme secrète

Numéro 4 au classement ATP au moment d'aborder son tournoi à Indian Wells, Daniil Medvedev a rendu publique l'arrivée de Gilles Simon dans son entourage. Le Français, qui a pris sa retraite fin 2022, peut apporter beaucoup de choses au Russe, épaulé par Gilles Cervara depuis des années. Sur le plan tactique, l'ancien numéro 6 mondial était réputé pour être un maître en la matière dans sa carrière et Medvedev est revenu sur l'arrivée de ce dernier à ses côtés.

L'annonce d'une association entre Daniil Medvedev et Gilles Simon le mois dernier a fait beaucoup parler. Le Russe approche des 30 ans et a toujours d'énormes ambitions sur le circuit ATP et prendre Gilles Simon avec lui pour mettre en place de nombreux plans tactiques veut dire beaucoup. Avant son entrée en lice à Indian Wells ce samedi, il s'est exprimé sur l'apport bénéfique attendu du Français.

Un tacticien hors pair

Habitué à faire passer un sale quart d'heure à ses adversaires sur un court de tennis, Gilles Simon a beaucoup marqué Daniil Medvedev. « J'ai pensé à Gilles, parce qu'il savait comment jouer contre moi. C'est un fait, je détestais l'affronter, parce que lorsque j'étais sur le court, il savait ce que j'allais faire. Il savait comment me battre, ce qui n'est pas une chose facile. C'est la première chose, il peut me dire comment il faisait, et on peut travailler là-dessus. Si quelqu'un joue de la même manière que lui, je saurai quoi faire, et améliorer mes points faibles » a-t-il déclaré en conférence de presse. En quatre confrontations avec le Français, Medvedev a dû attendre la dernière quelques mois avant la retraite de son adversaire pour réussir à s'imposer en juin 2022.

L'œil de l'expert

Surnommé le Professeur dans le clan français, Gilles Simon avait cette faculté à faire déjouer son adversaire à son meilleur niveau. Daniil Medvedev a donc peut-être recruté une perle dans son entourage qui va l'aider. « Lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai vu qu'il comprenait tellement de choses sur le tennis. Beaucoup de joueurs ne pensent même pas à cela. Sur le court, je pense beaucoup à moi. Et c'est plus du feeling, ce qui est aussi une façon de penser. Gilles, lui, peut expliquer avec des mots pourquoi il a vu telle chose sur le court. C'est très fort, peu de joueurs peuvent le faire » poursuit-il.

Titre à Indian Wells ?

Même si Gilles Simon travaille avec Daniil Medvedev depuis quelques mois déjà, le Français a fait sa première apparition dans la box du numéro 4 mondial à l'occasion du tournoi de Dubaï il y a deux semaines. Et à Indian Wells, il pourrait bien frapper un grand coup. Son entrée en lice face à l'Espagnol Carballes Baena sera surveillée la nuit prochaine. Pour rappel, il a atteint la finale de l'épreuve l'an dernier face à Carlos Alcaraz.