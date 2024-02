Tennis : Gilles Simon ignoré par le tennis français ? La grosse sortie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 6 mondial lorsqu'il était au sommet de sa carrière, Gilles Simon a connu une carrière admirable sur le circuit ATP pendant près de quinze ans. Le Français a pris sa retraite à Bercy en 2022 mais il a décidé récemment de reprendre du service en livrant de précieux conseils à Daniil Medvedev, numéro 4 au classement à l'heure actuelle. Réputé pour sa science tactique, Simon aurait pu finir dans le camp d'un joueur français, une occasion manquée qu'il a regrettée...

Souvent épinglé ces dernières années par rapport au manque de profondeur, le tennis français a souffert en voyant que la jeune génération avait du mal à faire une percée au plus haut niveau. Toutes les solutions étaient bonnes, à commencer par la présence d'un joueur qui a connu le haut niveau pendant longtemps et qui est capable de s'illustrer parfaitement tactiquement. Gilles Simon était le profil parfait mais apparemment, il n'a pas été demandé.

Pas réquisitionné

Membre de la génération dorée du tennis français, Gilles Simon est évidemment un profil intéressant qui a beaucoup de conseils à livrer comme on peut l'imaginer. Dans une interview pour Le Figaro , il a tout de même regretté qu'aucun joueur français n'ait vraiment fait appel à l'aide à lui pour ce rôle. « J’ai toujours priorisé d’aider le tennis français. Mais il faut qu’ils demandent mon aide (sourire). S’ils n’ont pas demandé, c’est qu’ils ne sont pas intéressés. Un ou deux joueurs m’avaient contacté, mais encore une fois dans un rôle plus complet, que je ne peux pas faire » a-t-il confié.

Une progression visible

Avec la présence de plus en plus de jeunes Français sur le circuit, un nouveau souffle est palpable et Gilles Simon a tenu à le saluer. « Ces jeunes (comme Arthur Fils et Luca Van Assche, cités) progressent bien, progressent vite. Je n’ai pas eu de demande donc je ne vais pas me manifester » affirme-t-il. Quel dommage en effet qu'il ne puisse pas apporter son expérience à un profil comme celui-ci, lui qui s'est donc greffé à l'équipe de Daniil Medvedev.

Un nouveau poste important

Retraité depuis peu, Gilles Simon ne semble pas vouloir s'éloigner trop du tennis puisqu'il était déjà parmi la liste des prétendants au poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Le Français n'a pas eu la chance d'obtenir ce poste qui est finalement revenu à Paul-Henri Mathieu. Il s'est donc reconverti quelque peu en tant que coach désormais même s'il ne souhaiterait avoir qu'un rôle de conseiller.