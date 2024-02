Tennis : Gilles Simon, nouvelle pièce maîtresse de Medvedev

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable figure incontournable du tennis français ces quinze dernières années, Gilles Simon a pris sa retraite après un dernier souvenir mémorable à Bercy fin 2022. Le tacticien français reste proche du circuit malgré tout puisqu'une association avec Daniil Medvedev vient d'être annoncée. En effet, le Russe accueille dès maintenant le Français dans sa box, lui qui prodigue de précieux conseils à son nouveau poulain d'après les premières déclarations.

Le plus francophone des joueurs du top 10 accueille un nouveau coach dans son équipe et pas des moindres ! Aux côtés de Gilles Cervara depuis dix ans, Daniil Medvedev s'entraîne beaucoup en France et à Monaco où il vit et il a appris à parler la langue. Le Russe, numéro 4 mondial cette semaine, gagne l'aide d'un expert du jeu d'échecs comme lui, Gilles Simon. Le Français serait l'un des éléments principaux derrière la réussite du Russe à l'Open d'Australie cette année.

Un travail commun depuis décembre

Eliminé en demi-finales du Masters fin 2023, Daniil Medvedev a décidé d'intégrer Gilles Simon à son équipe lors de l'intersaison pour avoir un nouveau discours aux côtés de Gilles Cervara. « Je travaille déjà avec lui depuis décembre mais on n’a rien dit. En Australie, j’envoyais toutes les tactiques. Pendant les matches de Daniil, j’envoyais des consignes à Gilles Cervara, qui transmettait, ou pas, en temps réel à Daniil ! C’est vraiment sur cette partie tactique que je peux l’aider. Daniil est extrêmement fort tactiquement, ressent très justement ce qu’il faut faire, mais ça lui arrive, comme tout le monde, de se tromper. Parce que les émotions, parce qu’il est impatient… Donc j’essaye de lui expliquer, et je pense que ça lui plaît » se réjouit l'ancien numéro 6 mondial, qui voit en le Russe des caractéristiques qui lui ressemblent.

Un apport tactique évident

Daniil Medvedev semble être aujourd'hui la référence en termes d'intelligence de jeu sur le circuit. Le Russe est un vrai joueur d'échecs, un peu comme l'était Gilles Simon à son époque. « Daniil m’a donné une liste de 16 joueurs qu’il n’aime pas jouer et j’ai rédigé 16 tactiques pour affronter ces joueurs (rires). J’ai préparé beaucoup de choses et j’ai regardé beaucoup de matches. Ce sont des choses que je peux faire, une fois que j’ai déposé mes enfants à l’école. Je rentre et je me tape tous les matches qu’il faut regarder » poursuit-il dans une interview au Figaro sans dévoiler de noms. Peut-être qu'un ou deux Français traînent par là, le Russe perdant la moitié de ses duels face aux Bleus...

Une association qui pourrait faire mal

Le premier tournoi (et le seul jusqu'à présent) où les deux hommes ont pu mettre en pratique leur travail théorique, c'était donc à l'Open d'Australie. Bien sûr il s'agissait d'une grande reprise pour Daniil Medvedev qui a du mal en début de quinzaine et qui a bataillé tout le long pour arriver en finale. Dans les prochaines semaines, nous verrons si les résultats portent leurs fruits, en particulier sur terre battue où le Russe n'est pas tout à fait à l'aise.