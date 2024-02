Tennis : Gilles Simon reprend du service avec Medvedev !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Retraité des courts depuis le tournoi de Bercy en 2022, Gilles Simon a connu une carrière exceptionnelle rythmée par sa grande intelligence tactique. Surnommé le Professeur, le Français semble vouloir rester proche du tennis puisqu'une grande nouvelle a été annoncée ce jeudi : il sera présent dans le box de Daniil Medvedev désormais aux côtés de Gilles Cervara. Une nouvelle mission qui en dit long puisque le Russe ressemble beaucoup au Français dans la manière de gérer ce jeu d'échecs qu'est le tennis.

Epaulé par Gilles Cervara depuis 2014, Daniil Medvedev connaît une véritable grande histoire avec le coach français. En 10 ans, le Russe est devenu une sacrée référence du circuit mondial puisqu'il est devenu numéro 1 mondial en février 2022 et a remporté l'US Open. Même si leur relation a parfois pris de petits coups, Medvedev semble avoir trouvé la bonne association. Gilles Simon, véritable joueur d'échecs, pourra en effet apporter sa touche personnelle.

Nouvelle arrivée intéressante

Auteur d'un très bon début de saison puisqu'il a atteint la finale de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev arrive à un stade dans sa carrière où il doit confirmer ses succès du passé pour arriver à faire mieux. A 28 ans, le Russe accueille dans son clan un nouvel élément et pas des moindres : Gilles Simon. Numéro 6 mondial à son meilleur, le Français a remporté 14 titres sur le circuit ATP et fait partie de cette génération dorée du tennis tricolore. Un an et demi après sa retraite, le voilà déjà de retour sur le circuit pour une nouvelle aventure. « Quel sera le titre de Gilles (Simon) ? Je n'en sais rien. Consultant, co-entraineur, entraîneur adjoint... » peut-on lire dans L'Equipe .

Des discussions depuis l'US Open

La nouvelle annoncée par We Love Tennis ne vient pas toute seule. En effet, d'après Gilles Cervara, l'entraîneur principal de Daniil Medvedev, les discussions avec Gilles Simon auraient débuté depuis un moment déjà. « Pour la chronologie, tout est parti du lendemain de la finale de l'US Open où j'ai souhaité faire moins de semaines sur certains tournois pour des raisons qui m'appartiennent. Suite à des discussions privées, l'idée de Gilles Simon est venue quelques semaines après. Il peut nous apporter sa vision fine du jeu et des adversaires de Daniil, des choses nouvelles et différentes qui appartiennent à son expérience et ses qualités, et appuyer des choses qui sont déjà faites et dites avec Daniil depuis sept ans » explique-t-il.

Un QI tennis au sommet

Réputé aujourd'hui pour ses grandes qualités tactiques sur le circuit, Daniil Medvedev recevra l'aide d'un autre expert en la matière. En effet Gilles Simon faisait preuve d'une intelligence extraordinaire sur le court à son meilleur et très souvent, il posait un gros problème à son adversaire. Il a fait tourner Novak Djokovic en bourrique à l'Open d'Australie une fois, le Serbe commettant plus de 100 fautes directes. Le Français prendra donc place dès la semaine prochaine dans la box du Russe.