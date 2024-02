JO 2024 : Medvedev répond à Alcaraz !

Jean de Teyssière

Le premier tournoi du Grand Chelem est passé et Jannik Sinner a remporté l'Open d'Australie. Le prochain rendez-vous est donné à Paris pour le tournoi de Roland-Garros, avant Wimbledon. Puis, retour à Paris avec les Jeux olympiques. La quête de la médaille d'or risque d'être très disputée entre les joueurs, même Daniil Medvedev ne semble pas avoir le même avis sur la question que Carlos Alcaraz.

La saison de tennis a commencé avec une surprise puisque Jannik Sinner, l'Italien, a remporté l'Open d'Australie devant Daniil Medvedev, son premier titre en Grand Chelem. Une saison qui sera marquée par le tournoi olympique de Paris. Tournoi attendu de tous, notamment de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, qui en ont fait leur objectif.

Alcaraz préfère remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques

En début de semaine, Carlos Alcaraz avait fait une déclaration concernant sa soif de titres : « Gagner Roland Garros ou l’or olym­pique à Paris 2024 ? Je dirais le titre olym­pique. Ce serait un rêve pour moi d’ap­porter une médaille à mon pays et l’or est l’une des plus belles choses dans le sport en général. Cette année, si j’avais le choix, je préfé­re­rais remporter l’or olym­pique. Même si je gagne­rais bien les deux… »

«Je pense que les tournois du Grand Chelem ont l’avantage et sont un peu plus importants»