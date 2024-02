JO 2024 : L'annonce fracassante de Riner sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Double champion olympique, Teddy Riner ne vise que l'or lors deux Jeux Olympiques de Paris cet été. Le Français a eu l'occasion de se mesurer à la concurrence lors du Grand Slam de Paris remporté haut la main. En pleine préparation, le judoka de 34 ans a fait un point sur sa forme et en a profité pour glisser quelques indices sur son avenir.

Jamais deux sans trois ? Champion olympique à Londres et à Rio de Janeiro, Teddy Riner vise la consécration ultime : une victoire chez lui à Paris cet été. Il y a quelques jours, le judoka a eu l'occasion de se tester sur les tatamis de l'Accor Hotel Arena. Malgré quelques chutes bien contrôlé, Riner est reparti avec la médaille d'or, mais aussi avec le plein de confiance avant de poursuivre sa préparation.





Antoine Dupont et Teddy Riner, rencontre improbable aux JO 2024 ? https://t.co/EZ04tjVraI pic.twitter.com/ux6li55xqm — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Riner affine sa préparation pour les JO

Questionné sur sa forme physique, Riner annonce qu'il doit encore perdre ente 6 et 10 kg, mais est ravi de ses premières sensations. « On est toujours en train de parfaire son judo, mais j'ai pris des bonnes informations, je me suis senti assez bien sur cette compétition (...) On fait tout ça pour bien arriver le jour-J dans les meilleures conditions » a lâché le Guadeloupéen au micro d' Europe 1. Le one fois champion du monde se méfie de la concurrence, dont certains sont beaucoup plus mobiles que lui, mais moins puissant. « Depuis la dernière olympiade, il y a beaucoup de jeunes, des moins de 100 kilos qui sont montés en catégorie lourds, et des athlètes sérieux. Il y a tout à refaire parce que là, ce sont vraiment des mecs que je ne connaissais pas » a-t-il confié.

Riner annonce la couleur pour son avenir