Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est déjà champion du monde et va tenter une deuxième fois de conquérir l’Europe avec l’équipe de France en Allemagne à partir du 14 juin prochain. Avant de rêver d’or olympique à Paris ? Mbappé veut participer aux Jeux Olympiques, mais Thierry Henry n’est pas dupe, rien n’est encore joué dans cette affaire.

Entre Kylian Mbappé et les Jeux Olympiques, l’histoire n’a pas encore pu débuter malgré sa volonté de prendre part aux olympiades de Tokyo en 2021. Et cette année, ça pourrait être la bonne pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Les Jeux Olympiques de Paris donneront leur coup d’envoi le 26 juillet prochain et Mbappé veut y prendre part.

«J'ai appelé des joueurs, comme vous le savez, et je garderai évidemment cela pour moi»

Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry va gérer l’équipe tricolore olympique sur ses terres cet été. Présente sur le plateau de CBS Sports , la légende d’Arsenal n’y est pas allée par quatre chemins au sujet de la sélection de Kylian Mbappé. « Mbappé ? Je ne lui ai pas encore directement parlé de la situation olympique. J'ai appelé des joueurs, comme vous le savez, et je garderai évidemment cela pour moi. Kylian est passé à la télévision l'autre jour et a dit qu'il aimerait les jouer. Personne ici n'aimerait pas avoir Kylian Mbappé dans son équipe, ce serait tout simplement fou ».

«Les clubs peuvent dire non »