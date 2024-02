Mbappé - Real Madrid : Le PSG en a ras-le-bol !

Thomas Bourseau

Cela fait sept ans que Kylian Mbappé évolue au PSG. Et il se pourrait que ce soit la dernière danse du meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale à Paris. En effet, son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et il semble être destiné à rejoindre le Real Madrid. Cependant, le feuilleton Mbappé commencerait à sérieusement agacer le PSG.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le divorce devrait être prononcé en juin prochain. Le contrat de Mbappé pourrait ne pas être renouvelé, quand bien même le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore totalement perdu espoir. Mais le feuilleton Mbappé irriterait la direction du PSG.

Le PSG en a assez du feuilleton Mbappé

C’est du moins l’information communiquée par The Independent ces dernières heures. Le média anglais l’assure, le Paris Saint-Germain commencerait à être à court de patience au sujet de l’attraction médiatique qu’est devenu le feuilleton Kylian Mbappé qui ne prendrait plus seulement place une fois par an dans l’actualité parisienne, mais tous les six mois désormais.

PSG : Mbappé va encore être choqué ! https://t.co/xx5cjXUBQL pic.twitter.com/VteaVvtQ0k — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Direction le Real Madrid ?