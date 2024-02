Messi signe au PSG, son plan fou est révélé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021, le PSG frappe très fort en recrutant Lionel Messi qui débarque en provenance du FC Barcelone où son contrat prenait fin. Néanmoins, l'histoire n'a pas été aussi belle que l'espéraient les Parisiens. Et pour cause, pour Jérôme Rothen, l'unique motivation de La Pulga concernait la Coupe du monde qu'il a remportée avec l'Argentin face à l'équipe de France.

Mais alors que cette signature avait engendré un immense enthousiasme à Paris, le bilan est plus que négatif. Et pour cause, selon Jérôme Rothen, Lionel Messi n'a signé au PSG qu'en vue de la Coupe du monde.

«Lui a signé au PSG pour briller ensuite à la Coupe du monde»

« Quand il a pu partir sur des jours de repos, à chaque fois il le faisait, il ne profitait jamais de Paris. Ses prestations n'ont jamais été à la hauteur de ce qu'on espérait. Lui a signé au PSG pour briller ensuite à la Coupe du monde, on l'a bien compris », rappelle l'ancien joueur du PSG au micro de RMC avant d'en rajouter une couche.

«Il ne fallait pas s'attendre à se voir dérouler le tapis rouge»