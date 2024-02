Transferts - PSG : Un pote de Mbappé ouvre son cœur au Barça !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Kylian Mbappé, que ce soit en équipe de France ou au PSG où il a été transféré cet été, Ousmane Dembélé était un grand fan du FC Barcelone depuis son enfance. Du coup, l’attaquant tricolore a réalisé son rêve en 2017 avec son transfert dans les rangs du club catalan, aux côtés de Lionel Messi.

Avant d’être transféré au PSG pour 50M€ l’été dernier où il a retrouvé son grand copain Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (26 ans) a porté les couleurs du FC Barcelone pendant six ans. Un véritable rêve éveillé pour l’attaquant de l’équipe de France, qui était un grand fan du club blaugrana depuis son enfance. Et dans un entretien accordé au Parisien , le numéro 10 du PSG raconte son histoire d’amour très spéciale avec le Barça, qu’il avait rejoint en 2017 pour 145M€.

« Quand j’ai signé, j’ai réalisé un rêve »

« Mon premier maillot, c’était celui de l’Angleterre, floqué David Beckham. Après j’ai aimé Steven Gerrard et ensuite j’ai connu Lionel Messi, Andres Iniesta et le FC Barcelone… Messi a toujours été mon joueur préféré. C’est lui, Guardiola et Iniesta qui m’ont fait aimer le Barça. C’est pour ça que j’ai toujours rêvé de jouer là-bas. Quand j’y ai signé, j’ai réalisé un rêve. Jouer avec Iniesta pour sa dernière année et Lionel Messi, c’était incroyable ! », raconte Dembélé.

« Un très grand club »