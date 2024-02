Mbappé - Messi : La revanche annoncée ?

Thomas Bourseau

Coéquipiers pendant deux ans au PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont affrontés à deux reprises en Coupe du monde, comptabilisant une victoire chacun. Et alors que les Jeux Olympiques de Paris approchent à grand pas, la revanche pourrait avoir lieu puisque Lionel Messi est attendu par la délégation argentine.

Le 18 décembre 2022, l’Acte II avait lieu entre Lionel Messi et Kylian Mbappé après la première manche remportée par le meilleur buteur de l’histoire du PSG pendant le 1/8ème de finale de Coupe du monde (4-3). Pendant la finale de 2022, malgré son triplé, Mbappé s’est incliné devant l’Argentine de Lionel Messi, alors sacrée championne du monde pour la première fois depuis 1986.

Mbappé se prépare pour les JO, nouvelle confrontation avec Messi ?

A l’été 2024 auront lieu les Jeux Olympiques de Paris. Des Olympiades auxquelles Kylian Mbappé devrait prendre part s’il recevait l’aval du PSG ou bien du club avec lequel il signera son prochain contrat. D’ailleurs, Mbappé a dernièrement fait publiquement savoir qu’il voulait vivre les Jeux Olympiques avec la délégation française.

Banega : «Messi ? Ce serait bien de le revoir aux Jeux olympiques avec l'équipe nationale»