JO 2024 : Mbappé, un transfert pour tout gâcher ?

Kylian Mbappé est à un moment charnière de sa jeune, mais déjà riche carrière. Du haut de ses 25 ans, il pourrait quitter le PSG cet été après y avoir passé les sept dernières saisons dans l’optique de rejoindre le Real Madrid. Cependant, une telle décision serait susceptible de lui coûter son rêve olympique.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ? En fin de contrat à Paris, Kylian Mbappé semble être destiné à rejoindre le Real Madrid. Cependant, ce choix pourrait le priver des Jeux Olympiques. Selon 90min , le PSG aurait d’ores et déjà accepté le fait de lui soumettre son aval si jamais il venait à prolonger au Paris Saint-Germain.

Thierry Henry met en garde Kylian Mbappé sur son transfert

Néanmoins, la donne serait bien différente du côté du Real Madrid. D’après 90min , Kylian Mbappé n’aurait pas encore la garantie de la part du club merengue de pouvoir disputer les Jeux Olympiques. Et cette incertitude ne laisse pas indifférent Thierry Henry. Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs en charge de l’équipe tricolore olympique, Henry a tenu le message suivant sur CBS Sports selon l’éventuelle participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris. « Mais il a aussi dit, et j'en suis conscient, que ça dépendra de l'équipe. Les Jeux olympiques ne sont pas aux dates de la FIFA, donc les clubs peuvent dire non. Je peux vous donner un exemple : je vais parler à votre club, nous nous serrons la main et ils disent « oui, vous pouvez l'avoir ». Mais ensuite, vous partez dans un autre club. Je dois alors obtenir l'approbation de ce club ».

«Je ne lui ai pas encore directement parlé de la situation olympique»