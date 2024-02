EXCLU - JO 2024 : Médaille d’or en vue, un Français va imiter Michael Phelps

Jean de Teyssière

Du 27 juillet au 4 août prochain, les épreuves de natation auront lieu durant les Jeux olympiques de Paris 2024. Comme souvent depuis les Jeux de 2008, à Pékin, l'équipe de France à de fortes chances de ramener des médailles olympiques. La génération bleue est en tout cas capable de réaliser de belles choses, comme l'a expliqué en exclusivité pour le10sport.com le vice-champion olympique du relais 4x100m nage libre à Pékin en 2008, Frédérick Bousquet.

En 2012, lors de Jeux olympiques de Londres, l'équipe de France de natation avait fait une olympiade historique, en raflant sept médailles, donc quatre en or. Camille Muffat, Yannick Agnel et Florent Manaudou sont devenus champions olympiques en individuel, tandis que le relais 4x100m nage libre, porté par Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Clément Lefert et Yannick Agnel, a écœuré les États-Unis de Michael Phelps et Ryan Lochte. Un bis repetita possible en 2024, à Paris ?

«Un mec en pleine capacité de ses moyens et en pleine confiance la jouera comme Michael Phelps»

Dans une interview accordée au 10sport.com, le vice-champion olympique en 2008, Frédérick Bousquet, voit de belle chose pour un nageur français : « Maxime Grousset, il est bon partout. Il pourra faire le 100m papillon, le 100m nage libre, peut être le 50m nage libre. Il y aura un conflit car le 100m papillon et le 50m nage libre tombent le même jour. Mais bon, Maxime est champion du monde en titre du 100m papillon. À mon sens, son choix est fait. Un mec en pleine capacité de ses moyens et en pleine confiance la jouera comme Michael Phelps et ça lui fera pas peur de faire les deux épreuves. »

«Il se donne toutes les chances d’être champion olympique»