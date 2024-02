Mbappé lance un avertissement au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En ballottage favorable pour jouer les quarts de finale de la Ligue des champions après sa victoire au Parc des Princes contre la Real Sociedad (2-0), le Paris Saint-Germain doit encore confirmer en Espagne. S’il a retenu le positif malgré la première période compliquée, Kylian Mbappé a tout de même mis en garde ses coéquipiers.

Avec son succès sur la Real Sociedad au Parc des Princes (2-0), le Paris Saint-Germain a pris une option pour les quarts de finale de la Ligue des champions, mais rien n’est encore fait. Les hommes de Luis Enrique devront confirmer en Espagne le 5 mars prochain, après un match aller complexe où il a fallu attendre le réveil des Parisiens en seconde période. Optimiste, Kylian Mbappé n’en reste pas moins prudent et l’a fait savoir à ses coéquipiers.

« Ils vont attaquer un peu plus »

« Nous allons aborder le match retour chez eux, durant lequel ils vont attaquer un peu plus. Ça veut dire que nous allons avoir un peu plus d’espaces. Ce sera très important de bien sortir de leur pression, parce que ça nous offrira des 3 contre 3 et des 4 contre 4. Si nous avons tous ces espaces sur 40 mètres, je pense que nous allons marquer là-bas », a confié Kylian Mbappé au micro de Canal +, estimant que la solidité défensive du PSG sera déterminante pour la qualification.

« Ils vont vouloir jouer parce qu’ils sont en retard »