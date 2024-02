PSG : En direct, Thierry Henry lâche une bombe sur une star de Deschamps !

Thomas Bourseau

Le PSG a un vivier monstrueux de jeunes talents en Île-de-France, mais s’en est grandement passé au début du projet QSI. De quoi forcer Kingsley Coman à aller voir ailleurs notamment. Néanmoins, selon Thierry Henry, les jeunes issus de la région parisienne comme Coman veulent tous jouer pour le Paris Saint-Germain.

Didier Deschamps compte plusieurs stars au sein de son effectif en équipe de France. Comme Adrien Rabiot, Mike Maignan ou encore Kinsgley Coman, le PSG est à l’origine de la formation de certains internationaux qui n’ont pas forcément eu leur chance au sein de l’équipe première du Paris Saint-Germain.

«Coman ? Ils veulent jouer pour le Paris Saint-Germain»

Par exemple, Kingsley Coman s’en est vite allé du côté de la Juventus avant de devenir un taulier du Bayern Munich. Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a dressé un constat clair. « Je n'ai pas compris pourquoi le Paris Saint-Germain n'en profite pas. Ils avaient tellement de joueurs dans l'académie, ils sont partis, et nous avons tous vu Kingsley Coman marquer contre eux et ne pas célébrer. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils marquent contre le Paris Saint-Germain, ne célèbrent pas leur but. Ils veulent jouer pour le Paris Saint-Germain. Tout le monde dans les banlieues veut jouer pour le Paris Saint-Germain ».

PSG : Luis Enrique tente un coup de maître, c’est validé https://t.co/f1egm6LNxL pic.twitter.com/4AKEmSVDni — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

«Ce n'était pas l'objectif du club, maintenant ça l'est»