PSG : Kylian Mbappé efface Neymar

Une fois n'est pas coutume, c'est Kylian Mbappé qui a libéré le PSG face à la Real Sociedad. Embêté par la formation basque, le club de la capitale a vu le Français ouvrir le score. C'est le 44ème but de Mbappé en Ligue des Champions. De quoi lui permettre de rejoindre certains grands noms et d'en dépasser d'autres.

Sur sa pelouse du Parc des Princes, le PSG a pris un bel avantage face à la Real Sociedad avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions chez les Basques. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont imposés (2-0) grâce à Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Longtemps, la Real Sociedad a embêté le PSG, mais finalement, grâce à sa star, le club de la capitale a réussi à faire la différence.

Mbappé avec Drogba et Del Piero

Buteur face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé a inscrit son 4ème but dans cette campagne de Ligue des Champions. Et par la même occasion, le joueur du PSG a porté son total global à 44 réalisations en Ligue des Champions. Désormais, Mbappé est à égalité avec des joueurs comme Didier Drogba et Alessandro Del Pierro, mais il lui reste encore du chemin pour aller chercher le record de Cristiano Ronaldo (141).

Neymar dans le rétroviseur

Avec son 44ème but en Ligue des Champions, Kylian Mbappé fait par la même occasion mieux qu'un certain Neymar. En effet, jusqu'à présent, le Français et le Brésilien comptaient 43 unités en Ligue des Champions. Désormais, Mbappé fait mieux que Neymar.