Luis Enrique se fait tacler par une star du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique est surprenant. Depuis le début de la saison, le technicien du PSG teste certaines associations. Il n'hésite pas à brouiller les pistes, notamment en modifiant la position de certains joueurs à l'image de Kylian Mbappé. Certaines décisions surprennent au sein même du vestiaire parisien comme l'a confié Ousmane Dembélé.

Luis Enrique a joué une partie de sa saison ce mercredi. Une élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des champions pourrait porter un coup fatal à l'entraîneur du PSG, qui a réussi ses premiers pas dans la capitale, malgré un style de jeu parfois monotone. Luis Enrique est aussi parvenu, très vite, à obtenir l'adhésion de son vestiaire. Lors d'un entretien accordé au Parisien c e mardi, Ousmane Dembélé a tenu à lui rendre hommage.





Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Dembélé rend hommage à Luis Enrique, mais...

« Luis Enrique, je le connais depuis longtemps puisqu’il voulait déjà que je vienne à Barcelone lorsque j’étais à Rennes. Je suis vraiment heureux de l’avoir comme entraîneur. Il est tranquille, il fait des blagues, et quand il faut être sérieux, il l’est. Mais il n’est pas fermé du tout, il est proche de ses joueurs, donne énormément de conseils et entre souvent dans le détail par souci d’amélioration » a confié l'international français, passé comme lui par le FC Barcelone.

« On peut être surpris »