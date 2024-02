Messi revient à Paris, il fait une demande surréaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, un an après son départ du PSG, Lionel Messi pourrait déjà faire son retour à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques qu'il a déjà remportés par le passé. Mais cette fois-ci, La Pulga ne sera probablement pas accueillie en héros comme lors de sa signature au PSG. Pour Jérôme Rothen, cela doit même être tout l'inverse puisque le public parisien doit siffler Lionel Messi.

« J'ai l'obligation d'inviter Messi et Di Maria . » Voilà le message lâché par Javier Mascherano, sélectionneur des Espoirs argentins après la qualifications pour les Jeux Olympiques. Par conséquent, Lionel Messi pourrait faire son retour à Paris afin d'y disputer les JO. Et Jérôme Rothen espère qu'il recevra un accueil houleux si cela venait à se confirmer.

Messi reçoit une invitation pour son retour à Paris https://t.co/JWW1UNUP1u pic.twitter.com/2blCOlAZdU — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Rothen demande aux Parisiens de siffler Messi

« En tant que Parisien et Français, le revoir ici faire le beau avec l'Argentine? Les gars, s'il y a moyen de contester le fait que Messi s'est foutu de nos tronches pendant deux ans, sifflez-le. Pour lui montrer qu'on est très mécontents de l'image qu'il a donné du PSG, de Paris et de la France. Avant, je me disais que c'était une bonne idée: pour l'image des JO, ce serait fantastique, tombé du ciel que Messi vienne bonifier le football. Et je n'ai rien contre son image, pour tout ce qu'il a fait pour le football. En revanche, une fois que tu respectes le joueur, l'homme et sa carrière, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Et j'ai l'impression que certain l'ont déjà », lâche l'ex-Parisien au micro de RMC .

«Il a mis des tirs depuis qu'il est parti»