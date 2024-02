Calvaire pour Mbappé au PSG, il balance sur Messi et Neymar

Hugo Chirossel

Lundi soir, La Chaîne L'Équipe a diffusé le troisième épisode d’un documentaire intitulé « Hors Normes » et consacré à Kylian Mbappé. Christian Jeanpierre s’est notamment exprimé à propos de l’international français. L’ancien journaliste de TF1, proche de la famille Mbappé, estime que l’histoire a toujours été compliquée entre le PSG et son attaquant, notamment à cause de Neymar et Lionel Messi.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Le capitaine de l’équipe de France aurait décidé de prendre la direction du Real Madrid et donc de quitter le club de la capitale, qu’il a rejoint en 2017 en provenance de l’AS Monaco. Une histoire qui a toujours été compliquée pour Christian Jeanpierre.

PSG - Mbappé : Voilà la date de sa grande annonce ! https://t.co/bC85PEEhnL pic.twitter.com/T2JAsIp4nD — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

« Depuis qu'il est au PSG, c'est une histoire compliquée »

« Depuis qu'il est au PSG, c'est une histoire compliquée. C'est jamais serein. C'est compliqué pour lui de s'installer, de faire passer les bons messages », a déclaré l’ancien journaliste de TF1 , dans le documentaire Hors Normes de La Chaîne L’Équipe . Christian Jeanpierre, proche de la famille Mbappé, estime que l’attaquant du PSG a mal vécu ses années aux côtés de Neymar et Lionel Messi.

« La période Neymar-Messi a été super compliquée pour lui »