Tennis : Alcaraz s'attaque à l'ATP, il se moque des fans

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition jeudi soir, Carlos Alcaraz a été un peu brouillon au service pour son entrée en lice même s'il s'en est sorti. Le numéro 2 mondial a fait une petite pause après son élimination en quarts de finale de l'Open d'Australie pour bien se préparer sur terre battue. Un peu moins tranchant depuis six mois, il tente de retrouver de la confiance sur une surface qu'il apprécie davantage. Pourtant il s'est récemment plaint d'un sujet qui revient sans cesse sur le circuit depuis des mois : le calendrier.

Même s'il a déjà marqué les esprits en s'adjugeant deux titres en Grand Chelem notamment, Carlos Alcaraz n'a que 20 ans et il a souffert de petites périodes difficiles dans sa carrière déjà. L'Espagnol est en plein dedans : il ne joue pas à son meilleur niveau et après avoir déclaré que l'objectif principal de sa saison est de remporter l'or olympique, il a tenu à faire passer un message à l'ATP.

Des plaintes qui se répètent

Le calendrier est évidemment trop chargé et l'ATP doit s'en rendre compte. Carlos Alcaraz n'est pas le premier à s'en plaindre mais il a voulu rappeler ce problème. « Si vous commencez votre saison avec le premier tournoi de l’année, vous quittez déjà la maison le 25 ou le 26 décembre et cela ne se termine qu’au début du mois de décembre suivant. Cela fait presque un an sans arrêter de jouer des tournois, de faire des voyages. Le calendrier est trop exigeant et ils nous obligent à jouer de nombreux tournois dans l’année. Je ne sais pas s’il y aura une solution, peut‐être ne pas faire autant de tournois obligatoires. L’ATP joue aussi beaucoup avec la santé des athlètes, et je pense que cela doit changer » a-t-il déclaré à Ole Tenis .

Alcaraz court après les exhibitions

Carlos Alcaraz a raison de se plaindre du calendrier mais force est de constater qu'il apprécie beaucoup charger son programme en disputant toutes les exhibitions possibles et imaginables. Ce sera encore le cas le 3 mars prochain puisque Netflix a annoncé qu'une exhibition aura lieu à Las Vegas à cette date face à Rafael Nadal. Fin décembre, il a également fait le choix de voyager en Arabie saoudite pour affronter Novak Djokovic et n'a repris la compétition officielle que lors de l'Open d'Australie mi-janvier.

L'hôpital qui se fout de la charité

La déclaration de Carlos Alcaraz peut donc être un peu surprenante quand on s'y penche et d'ailleurs, sur les réseaux, elle n'a pas manqué de faire réagir. L'Espagnol devrait en effet penser à ne pas programmer trop de tournois extérieurs dans son calendrier, lui qui a déjà dû s'éloigner du circuit à cause de blessures. On lui reprochait alors de trop jouer.