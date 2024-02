Tennis : Alcaraz largué par Sinner ? Son clan répond !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Moins impressionnant sur le court depuis sa victoire à Wimbledon l'été dernier, Carlos Alcaraz a vu son principal rival dans la toute jeune génération lui voler la vedette en remportant son premier titre en Grand Chelem à l'occasion de l'Open d'Australie le mois dernier. L'Espagnol, toujours numéro 2 mondial, voit de nombreuses réactions de la part d'observateurs le comparant forcément à l'Italien et certains affirment déjà que ce dernier est au-dessus. Pour le clan Alcaraz, c'en est trop, il fallait réagir.

Le vent tourne vite et le tennis ne fait pas exception. A la moindre contreperformance, un joueur au sommet peut subir des critiques. C'est le cas de Carlos Alcaraz qui a du mal à déployer son meilleur tennis depuis six mois. L'Espagnol ne gagne plus face aux tout meilleurs joueurs du monde et certains n'hésitent pas à le descendre, considérant qu'il prend maintenant du retard sur Jannik Sinner notamment, son concurrent principal.

Sinner encensé de tous les côtés

Ces dernières semaines, les hommages n'ont pas manqué dans les médias en faveur de Jannik Sinner. Il faut dire que l'Italien a réalisé un exploit mémorable en s'offrant l'Open d'Australie en battant en plus Novak Djokovic. Au début du mois, Paolo Bertolucci, ancien joueur transalpin, faisait une déclaration étonnante. « Alcaraz est fou sur le plan technique, même physiquement, mais mentalement il est à des années lumières de Sinner. Il cherche quelque chose de plus que l’essentiel, il semble souvent qu’il s’amuse et implique le public parce qu’il voit le tennis comme un film » lâche-t-il. Et forcément, ça fait réagir...

Le clan Alcaraz furieux

Désigné comme le rival principal de Carlos Alcaraz dans les années à venir puisqu'ils ont à peu près le même âge, Jannik Sinner évolue à un autre niveau depuis la fin de saison 2023, c'est vrai. Mais attention puisque les choses pourraient vite s'inverser, l'Espagnol ayant été capable de grandes envolées lui aussi. D'ailleurs son clan a tenu à le faire savoir très vite. « Comme si Sinner était le nouveau Borg ou le nouveau Nadal, alors que sa première partie de saison 2023 n’a pas été très brillante non plus. Chacun est libre de son opinion ici, mais il y a un problème qui est évident : celui qui pense à Alcaraz ou Sinner en ce moment est dans le journal. Bertolucci, vous avez dit ? Je n’ai pas entendu son nom depuis 50 ans » déclare Martinez Cascales, co-entraîneur du numéro 2 mondial dans une interview accordée à Eurosport Espagne . Le ton est donné.

Une rivalité relancée

En très bons termes, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner doivent maintenant se disputer un peu dans les médias, comme leurs clans ont déjà commencé. Les deux hommes s'apprécient fortement et ne sont rivaux que sur le court, où ils livrent à chaque fois un gros duel acharné. Ils ne pourront se retrouver prochainement qu'à Indian Wells, où il avait déjà joué l'un des plus beaux matches de l'année en 2023.