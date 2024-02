Tennis : Djokovic menacé par Sinner, il veut le trône !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours assis sur le trône du classement ATP, Novak Djokovic ne cesse de battre des records. Le Serbe a pourtant mal commencé la saison 2024 en s'inclinant à l'Open d'Australie, sa deuxième maison. Derrière lui, une hiérarchie se dessine et le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle n'est autre que Jannik Sinner. L'Italien vient de décrocher son premier titre en Grand Chelem et il rêve bien sûr d'aller plus loin.

Toujours numéro 4 mondial malgré sa première victoire en Grand Chelem, Jannik Sinner est revenu à la compétition à Rotterdam mercredi soir. L'Italien n'a pas eu beaucoup de temps pour digérer ce premier succès majeur et il doit déjà reprendre le cours de sa saison. En partageant son nouvel objectif, il faudra tout de même réussir à poursuivre régulièrement ses grosses victoires, lui qui est capable de gagner partout.

Djokovic dans le viseur

Avant son entrée en lice face à Botic Van de Zandschulp, Jannik Sinner s'est confié sur ce qu'il envisageait pour la suite de sa carrière. Sans surprise, c'est vers Novak Djokovic que les regards se tournent. « Mon rêve est d'atteindre la première place et je vais travailler le plus dur possible pour y parvenir. Mais, il y a des étapes. Avant cela, il y a la troisième place, la deuxième... C'est mon but d'aller le plus haut possible. Si je veux être numéro 1, je dois encore progresser. J'espère être en bonne voie » soulignait celui qui a battu 3 fois le Serbe en l'espace de deux mois.

Toujours prudent

Si on avait encore des doutes, Jannik Sinner est vraiment un garçon posé et le confirme à chaque prise de parole. L'Italien connaît ses objectifs mais ne tient pas à partager toutes ses ambitions. « La place de numéro 1 mondial, on verra. Je n'aime pas trop parler de classement. Je veux juste être heureux, progresser en tant que joueur. C'est la seule chose que je peux contrôler. Le reste, on ne peut pas contrôler. Je suis heureux d'être quatrième » poursuit-il.

Un titre difficile à digérer ?

Même s'il joue à un très haut niveau depuis des mois, Jannik Sinner est définitivement entré dans une nouvelle dimension après cette victoire à l'Open d'Australie. D'autres joueurs ont eu du mal à enchaîner après leur premier gros succès en Grand Chelem et il faudra faire preuve de beaucoup d'efficacité dans les mois qui arrivent pour continuer à rester parmi les principaux favoris à chaque rendez-vous important du circuit ATP.