Tennis : Jannik Sinner à Rotterdam, le retour après l'exploit

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deux semaines après sa victoire à l'Open d'Australie en finale face à Daniil Medvedev, Jannik Sinner effectue sa reprise la semaine prochaine à l'occasion du tournoi de Rotterdam. La compétition, classée ATP 500, est l'un des grands classiques du mois de février et d'ailleurs l'Italien avait atteint la finale l'an dernier face au Russe. Cette fois-ci, il ne pourra pas retrouver Medvedev puisque celui-ci a déclaré forfait, trop fatigué par les efforts consentis à Melbourne. La reprise de Sinner sera donc très surveillée puisqu'il va donner des indices sur sa capacité à digérer l'exploit.

Le tennis italien attendait ça depuis plus de 47 ans et Jannik Sinner a réussi à le faire. Incontestablement le meilleur joueur du monde depuis la fin de saison dernière, le numéro 4 mondial a confirmé ce que tout le monde pensait de lui : il avait bien le potentiel d'un vainqueur de Grand Chelem. Très sollicité, il a envie de connaître ce sentiment à nouveau et cela passe par un retour à la compétition en envoyant un message à la concurrence. A Rotterdam, il visera forcément le titre.

Un exploit bien digéré ?

On ne peut pas dire que la victoire de Jannik Sinner à l'Open d'Australie soit vraiment une surprise. L'Italien avait prouvé qu'il avait les capacités de le faire mais on ne pensait forcément qu'il allait le faire tout de suite. Le voilà désormais auréolé d'un premier titre en Grand Chelem et il va falloir répondre encore plus aux attentes maintenant qu'il a réussi cet exploit. En dominant Novak Djokovic sans concéder la moindre balle de break, il joue le tennis de sa vie. Espérons pour lui que toute l'agitation autour de lui ne le perturbe pas trop, lui qui est plutôt discret.

Tennis : Sabalenka au repos, Swiatek peut enfin en profiter https://t.co/Ya5cAQT7kS pic.twitter.com/hOieQEngwo — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Rotterdam, gros tournoi de reprise

Initialement prévu à Marseille, Jannik Sinner a évidemment repoussé son retour d'une semaine pour se remettre de ce premier titre majeur. L'Italien revient donc sur les courts la semaine prochaine à l'occasion du tournoi de Rotterdam, où le tableau est toujours alléchant. Ancien grand classique du calendrier de Roger Federer, le tournoi sera peut-être pour l'Italien une opportunité de marquer son territoire et montrer que ce récent exploit n'est pas dû au hasard. D'autant plus qu'il a l'habitude de bien jouer en terre néerlandaise...

Pas de revanche contre Medvedev

L'année dernière, Daniil Medvedev et Jannik Sinner avaient donc disputé un beau combat en finale à Rotterdam mais l'histoire ne se répètera pas, quelques jours après ce nouveau duel homérique en finale à Melbourne. L'Italien pourrait néanmoins retrouver Andrey Rublev, Holger Rune ou Hubert Hurkacz parmi les membres du top 10 présents mais il y n'a aussi quasiment que des joueurs du top 50 si l'on exclut les invités et les futurs qualifiés. Un gros test d'entrée.