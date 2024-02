Tennis : Sinner au sommet, Alcaraz prêt à répondre ?

La rédaction

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis à la suite de sa première victoire en Grand Chelem à l'US Open 2022, Carlos Alcaraz a ralenti la cadence ces derniers mois. Fatigué physiquement mais surtout mentalement, l'Espagnol a un peu perdu de sa superbe et de nombreux observateurs du monde du tennis voient Jannik Sinner désormais à son niveau. A 20 ans, Alcaraz a déjà pris énormément d'expérience mais il aura besoin d'un petit quelque chose en plus pour continuer à entrer dans la discussion pour les plus grands titres.

Après sa défaite en demi-finales du Masters en novembre dernier, Carlos Alcaraz avait décidé de couper malgré quelques exhibitions durant l'intersaison. L'Espagnol est revenu à la compétition à l'occasion de l'Open d'Australie en donnant l'impression de monter en puissance. Il a dû s'incliner en quarts de finale face à Alexander Zverev dans un match où il a complètement raté son entame de match. Il aura beaucoup de points à défendre dans les mois qui arrivent.

Nouveau Grand Chelem en 2024 ?

Avec déjà deux titres en Grand Chelem à 20 ans, Carlos Alcaraz est parti sur de grosses bases. L'Espagnol a un peu baissé le curseur dernièrement mais il sera sans doute un candidat aux prochains titres en 2024, comme le rappelle Rick Macci, ancien coach des sœurs Williams. « Carlos Alcaraz va élever son niveau de jeu en 2024 et remporter un nouveau tournoi du Grand Chelem. La raison principale est un gars nommé Sinner » déclare-t-il sur ses réseaux. On dit souvent que l'adversité est un parfait moyen pour stimuler...

Retour sur terre

Absent du mois de janvier la saison dernière, Carlos Alcaraz avait choisi de revenir à l'occasion de la tournée sur terre battue sud-américaine. L'Espagnol aura le même programme cette fois encore et il sera bien seul parmi les tout meilleurs joueurs du monde. En effet, à cette période de l'année, beaucoup choisissent l'indoor européen ou le dur au Moyen-Orient et il sera grandissime favori à Buenos Aires et à Rio de Janeiro. Il faudra donc engranger de la confiance avant de jouer les premiers Masters 1000 de l'année.

Déjà sous pression ?

En ayant un peu déçu avec sa prestation ratée en quarts de finale de l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz n'a pas réussi à faire oublier totalement sa mauvaise passe. D'autant plus que Jannik Sinner, l'un de ses rivaux parmi la jeune génération, a réussi à remporter le titre. Il est clair que l'Espagnol n'aura pas le droit à l'erreur lors des prochains grands rendez-vous quand il faudra à nouveau affronter un membre du top 10.