Tennis : Surprise, Alcaraz imite Djokovic !

Pierrick Levallet

Vainqueur de Miomir Kecmanovic ce lundi, Carlos Alcaraz a décroché son billet pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. L'Espagnol retrouvera Alexander Zverev, numéro 6 au classement ATP. D'ailleurs, le joueur de 20 ans a avoué qu'il avait calqué sa stratégie sur celle de Novak Djokovic en frustrant ses adversaires pour pouvoir s'imposer plus facilement.

Depuis le début de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz n’a concédé qu’un seul set. L’Espagnol s’est imposé face à Miomir Kecmanovic ce lundi et poursuit donc sa route vers son premier sacre à Melbourne. Le numéro 2 mondial va néanmoins retrouver un client puisqu’il sera opposé à Alexander Zverev en quarts de finale. L’Allemand, sixième au classement ATP, espère aller en demi-finale, chose qu’il n’a plus fait depuis 2020.

Alcaraz s'inspire de Djokovic dans son jeu

Il faudra néanmoins sortir une grosse prestation pour éliminer Carlos Alcaraz. Le joueur de 20 ans a tendance à frustrer ses adversaires puisque même s’ils jouent bien, l’Espagnol se montre toujours à la hauteur et est très rarement mis en danger. Cette stratégie, le compatriote de Rafael Nadal l’a d’ailleurs calqué sur un certain Novak Djokovic, face à qui il s’est déjà incliné à trois reprises face au Serbe.

«Je sais ce que ça fait»