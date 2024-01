Open d'Australie : Gastro, «zone de guerre»... Il raconte son calvaire

La rédaction

Véritable sensation de cet Open d'Australie, Arthur Cazaux a vu son excellent parcours s'arrêter en huitièmes de finale face au Polonais Hubert Hurkacz, numéro neuf mondial, ce lundi. Après le match, le prodige français a avoué avoir été victime de soucis gastriques après sa victoire face au Néerlandais Tallon Griekspoor samedi. Pas de quoi justifier sa défaite pour autant.

La belle épopée australienne d'Arthur Cazaux a pris fin. Au terme d'une longue bataille, le Français de 21 ans a cédé en trois manches face au Polonais Hubert Hurkacz (7-6 [6], 7-6 [3], 6-4), numéro neuf mondial, en huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Malgré un immense bras de fer, le prodige français a reconnu avoir rencontré quelques soucis gastriques après sa victoire face au Néerlandais Tallon Griekspoor ce samedi.

«J'ai chopé une gastro et j'ai passé toute la nuit aux toilettes»

Une mésaventure qui a perturbé sa préparation. « J'ai chopé une gastro et j'ai passé toute la nuit aux toilettes. Ce n'était pas beau à voir, je vous rassure. C'était une zone de guerre dans mes toilettes à l'hôtel. J'ai passé une nuit très compliquée le soir de ma victoire à cause de ça. Hier (dimanche), je n'ai pas pu m'entraîner. J'étais sous médicament toute la journée. J'ai essayé de récupérer comme je pouvais. J'ai fait avec » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport après la rencontre.

«Mon estomac disait non, j'avais plein de nausées»