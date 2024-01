Open d’Australie : Un Français tacle son adversaire !

Jean de Teyssière

Jeudi, un incroyable exploit a été réalisé par le joueur français Arthur Cazaux. Opposé à la tête de série numéro 8, le Danois Holger Rune, Arthur Cazaux a réalisé le match parfait, en s'en sortant en quatre sets (7-6, 6-4, 4-6, 6-3) et sera opposé au tombeur d'Arthur Fils, le Néerlandais Tallon Griekspoor. A la fin de la rencontre, Arthur Cazaux s'en est pris à Holger Rune, estimant que son chambrage envers les supporters français venus en nombre lui avait plus desservi qu'autre chose.

122ème mondial au moment d'entrer dans le tableau principal de l'Open d'Australie, grâce à une wild-card, Arthur Cazaux a fait sensation jeudi, lors du deuxième tour, en sortant la tête de série numéro 8, Holger Rune. Le Danois, qui avait de grandes ambitions dans ce tournoi sort la tête basse, trahi par son caractère et ses fautes directes. Mais aussi peut-être par un autre élément, présent en tribunes.

Des supporters français remarqués et remarquables

Depuis le début du tournoi de l'Open d'Australie, c'est-à-dire depuis les qualifications, un petit groupe de supporters français se fait remarquer dans les tribunes. Prêts à se casser la voix durant plusieurs heures pour pousser les joueurs et joueuses français présents à Melbourne, ces Français d'Australie mettent une ambiance digne de la Coupe Davis. Les joueurs français adorent, les autres, moins.

Open d'Australie : Djokovic sur les talons, l'étrange début du tournoi https://t.co/RDvoas5kMT pic.twitter.com/niLdPdLHP1 — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

«Rune les a chambrés, je ne suis pas sûr que c’était la meilleure idée»