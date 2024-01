Open d'Australie : Nouvelle règle sur le public, les joueurs n'adhèrent pas

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'Open d'Australie bat son plein. Depuis dimanche, le tournoi oscille entre grands matches et ambiance au rendez-vous. Et pour cause, l'organisation a décidé d'implémenter de nouvelles règles pour l'édition 2024. Outre le démarrage du grand tableau un dimanche, comme à Roland-Garros, le public a désormais le droit de se déplacer un peu comme il le souhaite, y compris entre les points, ce qui rappelle une ambiance à l'américaine.

Voilà un sujet qui divise encore les joueurs ! Depuis le début de la quinzaine, l'Open d'Australie enregistre des records de fréquentation avec plus de 80 000 personnes sur les deux premières journées. Un grand événement qui attire les fans et qui réjouit l'organisation du tournoi, qui doit tout de même se confronter aux réticences des joueurs qui ne comprennent pas vraiment d'où sort cette règle. Craig Tiley, le directeur du tournoi, adore expérimenter les choses.

Nouvelle règle en vigueur au Masters Next Gen

Il ne s'agit pas exactement de la même règle puisque les spectateurs sont tout de même invités au calme mais lors du dernier Masters Next Gen à Jeddah en décembre dernier, les organisateurs du tournoi avaient décidé de mettre en place cette règle qui fait que les spectateurs présents ont le droit de bouger comme ils le souhaitent, même pendant les points. C'est un peu différent à l'Open d'Australie même si certains joueurs sentent la différence : le public a le droit de se déplacer et a même le droit de rentrer à chaque jeu. Le tennis entre peut-être dans une nouvelle ère...

Une nouveauté mal reçue

Visiblement, la nouvelle de cette règle n'a pas été communiquée à tout le monde avant le début des événements. Jordan Thompson, l'un des joueurs nationaux, a fait savoir qu'il n'adhérait pas du tout à cette nouveauté. « Je comprends la motivation, j'imagine que c'est pour améliorer l'expérience des spectateurs. Mais c'est dur, j'ai été habitué toute ma vie à une certaine atmosphère. Et quand ça change, ça vous distrait un peu » nuance Novak Djokovic. « Ils laissaient les gens entrer, aller et venir pendant les points, pendant les jeux. C'est assez compliqué quand il y a quelqu'un qui est habillé en fluo qui monte les escaliers, qui les descend pile dans l'axe des joueurs, ça gène un peu la concentration » révèle Adrian Mannarino dans L'Equipe .

Une ambiance différente