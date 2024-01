Open d'Australie : Le bourreau de Gasquet lui rend un bel hommage

La rédaction

Engagé sur l'Open d'Australie, Richard Gasquet n'a pas été gâté au tirage, héritant du numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz. En dépit d'une solide bataille livrée dans le premier set, le tennisman français de 37 ans n'a pas été en mesure de créer l'exploit. À l'issue de la rencontre, Carlos Alcaraz a tenu à rendre un bel hommage au Français.

Une chose est sûre, Richard Gasquet pouvait difficilement être plus malchanceux. Pour son entrée en lice à l'Open d'Australie ce mardi, le Français de 37 ans a hérité de Carlos Alcaraz. S'il a longtemps bataillé avec le numéro 2 mondial au cours du premier set, le natif de Béziers n'est finalement pas parvenu à tenir la baraque, s'inclinant en trois manches.

« Richard est évidemment un grand joueur, mais c’est une personne encore meilleure»

À l'issue du match, son adversaire du jour s'est montré dithyrambique à l'égard de Richard Gasquet. « Richard est évidemment un grand joueur, mais c’est une personne encore meilleure. Il est là depuis toujours. Une personne gentille. Un gars vraiment sympa, beaucoup de talent et son revers est incroyable. C’est génial de jouer contre lui. Il a joué un excellent premier set aujourd’hui » , a déclaré Carlos Alcaraz dans des propos relayés par We Love Tennis .

Gasquet pense à prendre sa retraite à l'issue de la saison