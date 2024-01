Tennis : Gasquet-Alcaraz, la fin d'une époque ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Troisième journée à l'Open d'Australie et troisième journée où il est bien difficile de dégager une affiche. Mais celle-ci mérite que l'on s'y intéresse même si le suspense d'un point de vue sportif risque d'être très rapidement effacé. Numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz a tiré au sort Richard Gasquet pour débuter son tournoi. Le Français de 37 ans, qui vient tout juste de quitter le top 100 pour la première fois depuis 2005, aura fort à faire. Mais plus qu'un premier tour, ce match pourrait signer le début de la fin pour lui, qui aura tant donné au tennis français.

Sur le papier, l'affiche entre Carlos Alcaraz et Richard Gasquet paraît fortement déséquilibrée, et à juste titre. Le Français est très loin de son meilleur niveau depuis des années mais il a gardé cette motivation qui lui a permis de réaliser quelques gros coups. Vainqueur à Auckland début 2023, il n'a pas eu de chance au tirage en tombant sur Arthur Fils dès le premier tour, abandonnant ainsi de précieux points dans sa lutte pour garder un classement correct. L'Open d'Australie a été encore plus coquin : un Everest se dresse sur sa route désormais.

Alcaraz en reprise

Moins tranchant depuis l'été dernier, Carlos Alcaraz a fini sa saison 2023 en parvenant à se qualifier pour les demi-finales du Masters, subissant la loi de Novak Djokovic. Le jeune Espagnol semble avoir accumulé beaucoup de fatigue au cours des derniers mois et il a donc décidé de ne pas jouer de tournoi de préparation avant l'Open d'Australie. Ce match face à Richard Gasquet signera donc son grand retour à la compétition, lui qui a tout de même disputé pas mal d'exhibitions ces derniers temps.

Gasquet, vers un adieu à l'Australie ?

Tout proche de la retraite au fur et à mesure des mois, Richard Gasquet raccrochera peut-être les raquettes dans quelques mois. En effet, il vient tout juste de quitter le top 100 après 956 semaines consécutives de présence, une série impressionnante. D'ailleurs, il ne se fait pas d'illusions : il faudra remonter s'il veut encore jouer sur le grand circuit. « Le top 100, j'y suis resté quasiment dix-neuf ans, c'est énorme. Après, est-ce que je vais pouvoir y remonter ? Telle est la question. Il n'y aurait pas trop de sens de continuer longtemps à jouer en étant en dehors du top 100. Si je me retrouve à jouer des tournois moins huppés, je vais essayer au début mais je ne vais pas rester à galérer en Challenger » prévient-il avant son entrée en lice.

Alcaraz vise le titre