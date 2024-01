Tennis : Alcaraz se lance un défi avec Djokovic

La rédaction

Impressionnant de maîtrise lors de la première moitié de saison, symbolisé par un titre à Wimbledon, Carlos Alcaraz a progressivement marqué le pas. Mais en cette nouvelle saison, qu'il débutera avec l'Open d'Australie, le jeune espagnol est plus motivé que jamais. Le joueur de 20 ans espère de tout coeur retrouver en finale son ultime victime du Majeur anglais, Novak Djokovic.

La saison dernière, Carlos Alcaraz a connu des hauts et des bas. Vainqueur de Wimbledon, demi-finaliste de Roland-Garros et victorieux sur deux Masters 1000 (Indian Wells et Madrid), l'Espagnol a fait sensation au cours de la première partie de saison. Seulement, depuis cette fameuse finale lors du Majeur anglais, Carlos Alcaraz a fourni beaucoup d'efforts pour finir complètement cuit à la fin.

«Allumez votre téléviseur parce que ça va être une année pleine d’énergie et de bons moments»

Mais le tennisman de 20 ans a pris de bonnes résolutions cette année, lui qui va débuter sa saison avec l'Open d'Australie, où il fera face à Richard Gasquet au premier tour ce mardi. Une chose est sûre, Carlos Alcaraz vise toujours plus haut. « Allumez votre téléviseur parce que ça va être une année pleine d’énergie et de bons moments, on va s’entraîner et lutter pour que l’année soit au même niveau ou même meilleure encore que cette année » , avait-il promis en fin de saison dernière.

«J'espère atteindre la finale et l'affronter, ce serait génial»