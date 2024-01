Open d'Australie : Les records du tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie est doté d'une grande histoire sportive. En effet, la compétition a vu passer de nombreuses légendes du tennis même si certaines ont longtemps boudé le continent pendant longtemps. A l'approche du démarrage de l'édition 2024, il est l'heure de se pencher sur les records puisque certains pourraient être battus.

Il y a quelques jours, Le 10 Sport revenait sur le plus grand match de l'histoire du tournoi, la finale 2012 entre Nadal et Djokovic, et il s'agit déjà d'un premier record puisque c'est aussi le plus long match dans l'histoire de l'Open d'Australie. D'ailleurs, le Serbe a placé son nom sur les plus belles pages du palmarès de ce tournoi mythique qu'il connaît par cœur et il tentera d'aller plus loin lors de l'édition 2024. Hommes, femmes, doubles, on vous dit tout sur les records du premier Grand Chelem de l'année !

Djokovic vers une 11ème couronne ?

En termes de palmarès pour le simple messieurs, la légende australienne Roy Emerson domine les débats avant l'ère Open, où Novak Djokovic a laissé une empreinte sur le tournoi. Le Serbe a en effet remporté 10 fois l'Open d'Australie, loin devant les 6 trophées de Roger Federer et les 4 d'Andre Agassi et il visera forcément une 11ème couronne dans quelques jours. A 36 ans, il lui reste encore du temps pour aller chercher d'autres records, comme celui du Suisse et ses 102 victoires sur les courts du Majeur australien (89 pour Djokovic). En double, les frères Bryan ont le plus souvent gagné à l'Open d'Australie (6 fois) et triomphent au palmarès.

Serena, légende dans l'ère Open

Chez les dames, certaines ont fait preuve d'une immense facilité pour remporter des titres à l'Open d'Australie. Serena Williams a donc bien élu domicile pour remporter 7 titres de 2003 à 2017, année où elle jouait le tournoi enceinte. Dans l'ère Open, elle devance entre autres Steffi Graf et Monica Seles avec 4 titres. L'Américaine aux 23 Grands Chelems a failli faire oublier Margaret Court et ses 24 titres à cheval entre l'avant et l'après ère Open. L'Australienne a pu engranger 11 couronnes en simple, et 22 au total en comptant le double et le double mixte. Martina Navratilova et Pam Shriver ont aussi terrorisé leurs adversaires dans les années 1980 en remportant 7 fois le titre consécutivement, un record évidemment.

Un autre record bientôt tombé ?

S'il sera bien difficile de battre le record du match le plus long chez les femmes (Schiavone-Kuznetsova 2011, 4h44) depuis la nouvelle formule pour le dernier set, personne ne semble être en mesure de battre les records de précocité non plus. En effet, Martina Hingis avait réussi à remporter le titre en 1997 à 16 ans et 3 mois, la plus jeune vainqueur étant la Croate Lucic en double dames en 1998 à 15 ans et 10 mois. Chez les hommes, le même joueur est à la fois le plus jeune vainqueur du tournoi (18 ans et 2 mois) mais aussi le plus vieux (37 ans et 8 mois) : Ken Rosewall. L'Australien verra peut-être ce dernier record tomber si Novak Djokovic venait à remporter l'édition 2025. Il serait alors le plus vieux vainqueur de l'histoire en Grand Chelem.