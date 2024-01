Open d'Australie : Que peuvent faire les Français ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il est bientôt l'heure de se plonger en plein dans le premier Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie. Le tournoi a souvent réussi à nos Français même si aucun homme n'a réussi à remporter le titre. Côté féminin, Amélie Mauresmo est la dernière à avoir connu le grand frisson d'un titre, à l'occasion de l'édition 2006. Pour cette année, il sera plus difficile de connaître le même destin mais ils seront nombreux à tenter leur chance. C'est l'heure du tour d'horizon.

Premier grand rendez-vous de l'année tennistique comme d'habitude, l'Open d'Australie donne un aperçu de ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Après une légère pause à l'intersaison, les meilleurs joueurs sont de retour et dans le tas, les Français tenteront de faire briller les couleurs nationales du mieux possible. En simple, nous aurons la chance d'avoir deux joueurs têtes de série et une joueuse avec ce statut également.

Un exploit français ?

Le tennis français a eu du mal à exister en Grand Chelem la saison dernière. Pour redonner le sourire, il faudra donc essayer de retrouver la deuxième semaine puisqu'aucun joueur n'a atteint ce stade depuis l'US Open 2022 chez les hommes. Depuis quelques mois, Adrian Mannarino et Ugo Humbert brillent sur le circuit, alors qu'Arthur Fils pourrait tirer son épingle du jeu, lui qui a failli hériter d'un statut de tête de série. On peut aussi espérer un retour de Gaël Monfils même s'il faudra compter sur un bon tirage.

Garcia, second souffle ?

Assez décevante la saison dernière, Caroline Garcia sera évidemment la meilleure chance côté féminin. La Française, qui pointe toujours à la 20ème position au classement WTA, joue mieux depuis quelque temps mais il faudra confirmer ses efforts lors du premier Grand Chelem de l'année. Lors de l'intersaison, elle a pris le temps de se ressourcer en optant pour une destination particulière pour ses vacances : l'Antarctique. Demi-finaliste avec la France à la United Cup, elle s'est inclinée au deuxième tour à Adélaïde après un gros combat face à Jelena Ostapenko.

Année olympique, résultats attendus

Si les joueurs français auront peut-être besoin d'un exploit pour avancer loin dans le tableau, les doubles pourraient connaître plus de chance. En effet, il est aussi important de se montrer dès le début à six mois des Jeux olympiques. La paire masculine 100% française Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin sera donc à surveiller, tout comme Doumbia/Reboul. Le double est aussi une spécialité féminine chez les françaises puisque Caroline Garcia et Kristina Mladenovic joindront à nouveau leurs forces.