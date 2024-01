Tennis : Le clan Nadal vend la mèche après sa blessure ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après un peu moins d’un an d’absence, Rafael Nadal a retrouvé les courts de tennis en ce début d’année. Un retour de courte durée pour l’Espagnol, contraint de déclarer forfait pour l’Open d’Australie à cause d’une déchirure musculaire. De quoi inquiéter ses fans, mais de son côté, son entourage se montre confiant.

Présent à Brisbane en début d’année, Rafael Nadal était attendu à l’Open d’Australie après un an d’absence, mais il faudra encore patienter avant de revoir l’Espagnol dans un tournoi du Grand Chelem, forfait à cause d’une déchirure musculaire. Forcément, la nouvelle a rapidement inquiété les fans de Nadal, dont l’état physique est scruté à la loupe après une année blanche, mais du côté de ses proches, on reste serein.

L’entourage de Nadal est serein

D’après les informations récoltées par Diario de Mallorca , l’optimise règne dans l’entourage de Rafael Nadal concernant cette blessure. Le joueur de 37 ans, rentré à Madrid mardi, souffre d’un problème musculaire et devrait se reposer une semaine avant de reprendre l’entraînement selon le journal espagnol.

« À quatre semaines, il ne sera pas très loin de reprendre »