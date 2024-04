Plombé par le PSG, un ancien de l'OM annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Au terme d'un match spectaculaire, le PSG et Le Havre se sont quittés sur un nul samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Un résultat qui ne fait pas les affaires des Normands en vue de la course au maintien. Et il est d'autant plus frustrant qu'ils ont mené au score un long moment avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel. Néanmoins, André Ayew se montre optimiste pour la suite.

Le PSG n'est toujours pas champion de France. Tenus en échec par Le Havre samedi soir, les hommes de Luis Enrique devront attendre le résultat de leur dauphin monégasque avant de pouvoir jubiler. Mais les grands perdants du soir sont Havrais, eux qui bataillent pour rester en Ligue 1 et qui ont été rejoints sur le gong suite à l'égalisation de Gonçalo Ramos. Buteur, André Ayew, l'ancien joueur de l'OM, affiche des regrets mais garde espoir.

Départ de Mbappé : Le vestiaire du PSG fait une annonce https://t.co/xDPzDadIE3 pic.twitter.com/qlAoFXSfCR — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

«C’est de bonne augure pour la suite»

« C’est rageant, on est venu avec une idée de jeu, on a bien mis en place ce qu’on voulait faire, on a été efficace sur nos occasions. Réussir à mettre trois buts au Parc et avoir des regrets, c’est dur à accepter. Mais faut regarder le positif, c’est de bonne augure pour la suite, on est encore dans cette guerre, on va aller jusqu’au bout pour maintenir le club en Ligue 1 », a déclaré l'attaquant havrais au micro de Canal+ avant de livrer les dessous de son but.

«Ce qui nous attend à domicile c’est fort, on doit se préparer pour ça»