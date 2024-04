Roland-Garros : L’annonce troublante de Nadal

Pierrick Levallet

Après avoir fêté son retour à l'Open de Barcelone, Rafael Nadal a mis le cap sur le tournoi de Madrid dans le cadre de sa préparation pour Roland-Garros. L'Espagnol a d'ailleurs pris sa revanche sur Alex de Minaur ce samedi (7-6, 6-3). Cependant, le joueur de 37 ans a fait savoir qu'il n'était pas encore au sommet de sa forme.

«Je suis encore loin de pouvoir aspirer à faire quelque chose de grand»

« Nous sommes excités, mais la réalité est que ce n’est qu’un match. Dans deux jours, nous recommençons et mon énergie et ma confiance se remplissent petit à petit, mais aujourd’hui (samedi), je suis encore loin de pouvoir aspirer à faire quelque chose de grand. Je pense que c’est un pas en avant important, qu’avec de petits pas on construit de grandes choses, mais malheureusement la réalité est différente » a d’abord expliqué le 14 fois vainqueur de Roland-Garros dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Je suis toujours enthousiaste et motivé pour jouer au tennis»