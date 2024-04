Tennis : Roland-Garros annonce ses nouveautés pour 2024 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A un mois à peine du début de Roland-Garros, l'organisation du tournoi a annoncé ce jeudi beaucoup de nouveautés concernant l'édition 2024. En attendant de savoir si Rafael Nadal pourra se rendre compétitif lors du deuxième Grand Chelem de l'année, il faudra se préparer au mieux si vous avez prévu d'assister aux matches pendant la quinzaine. Entre night session, compétition et affluence, cette édition promet déjà d'être grandiose.

Dans quelques semaines, les plus grands joueurs du monde se disputeront de grands matches sur les courts de Roland-Garros pour remporter un titre en Grand Chelem. Avant de savoir dans quelles conditions arrivera chacun d'eux en fonction des résultats à Madrid et à Rome, l'organisation du tournoi a donné rendez-vous ce jeudi pour dévoiler les grandes nouveautés de l'édition 2024. Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous.

Nouveau toit

En adoptant comme les autres tournois du Grand Chelem un toit rétractable en 2020 pour son court central, le Philippe-Chatrier, Roland-Garros a présenté un nouveau court Suzanne-Lenglen avec un toit ! En effet, l'édition 2024 verra sans doute l'inauguration de ce fameux toit en cas d'intempéries et surtout, ce court sera utilisé pour la première fois lors de la semaine de qualifications. « La couverture du Lenglen était très attendue, elle va vous permettre de pouvoir proposer des matches en cas d'intempéries, mais aussi d'abriter 25 000 personnes en tout, sur les deux courts principaux, quand les conditions météo seront mauvaises. Enfin, le Lenglen est désormais équipé d'un éclairage au Led, comme le Chatrier. Ce qui apportera une meilleure expérience spectateurs et un meilleur visuel pour les retransmissions » débute Amélie Mauresmo, directrice du tournoi.



Pas de changement pour les night sessions

Avec la construction d'un toit, le tournoi de Roland-Garros a aussi pris l'exemple sur ses homologues pour intégrer une night session pendant la quinzaine. Parfois critiquée, elle ne changera pas en 2024 : l'horaire est toujours fixé à 20h30 avec un seul match sur le Philippe-Chatrier. Seule petite nouveauté : une night session est ajoutée au premier dimanche du tournoi. « Il y avait, jusque-là, dix sessions de soirée, il y en aura désormais onze, en ajoutant celle du premier jour du tableau final. Je conserve le même principe, c'est l'aspect sportif qui décidera, pour l'affiche du jour, je ne me mets pas d'obligation d'équité » précise l'ancienne numéro 1 mondiale.

Vers une affluence record ?