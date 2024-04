Tennis : Nadal prévient avant Roland-Garros

Jean de Teyssière

Pour son troisième tournoi en quinze mois, Rafael Nadal a rugi de bonheur après sa victoire face à Alex De Minaur, lors du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid (7-6, 6-3). Nadal affrontera Pedro Cachin au troisième tour et poursuit sa préparation pour Roland-Garros, même s'il est lucide sur son niveau de jeu, loin d'être parfait.

Avant de débuter le Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal avait lâché une annonce tonitruante sur son avenir proche : « Si j'arrive à Paris et que je me sens comme aujourd'hui, je ne jouerai pas. Je vais jouer Roland-Garros si je me sens compétitif. Si je ne peux pas jouer, je ne peux pas. Ça ne sera pas la fin du monde ni la fin de ma carrière. J'ai encore d'autres objectifs après Roland-Garros, comme les Jeux Olympiques. »

Nadal vient à bout de De Minaur

C'était le match le plus attendu du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. Après avoir facilement disposé du jeune américain Darwin Blanch, Rafael Nadal s'attaquait à une montagne ce samedi puisqu'il affrontait la tête de série numéro 10 : Alex De Minaur. Le joueur australien avait éliminé Nadal à Barcelone il y a dix jours et ce match sonnait comme une revanche. Mais ce n'était le même Rafael Nadal. Devant des milliers de supporters, dont Zinédine Zidane et Vinicius Junior, Nadal a souffert dans le premier set tout en réussissant à le remporter, 7-6 [6]. Le second set fut plus tranquille pour le Majorquin, qu'il a remporté 6-3. Rafael Nadal composte son ticket pour la troisième tour et prépare son grand retour à Roland-Garros.

Tennis : Alcaraz a une incroyable proposition pour Nadal https://t.co/VDtny0v7KY pic.twitter.com/aOhFYOrk8d — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

«Si j'ai retrouvé mon niveau ? Non, non… pas encore»