Tennis : Le clan Nadal fait une grande annonce pour Roland-Garros

Alexis Brunet

En début d'année, Rafael Nadal a fait son grand retour sur les courts, après presque un an d'absence. L'Espagnol essaye de retrouver petit à petit son niveau d'antan, et il espère pouvoir disputer une dernière saison de qualité. Son clan l'a révélé, il veut tout faire pour jouer Roland-Garros prochainement, son grand objectif.

Le 26 mai prochain débutera officiellement Roland-Garros. Le Grand Chelem parisien est un rendez-vous incontournable du circuit, où s'affrontent les meilleurs joueurs du monde. Cette année, une grande interrogation demeure. Rafael Nadal pourra-t-il participer au majeur ? Rien n'est certain, car l'Espagnol est très souvent gêné par son corps.

Nadal retrouve un peu de rythme

Dernièrement, Rafael Nadal a tout de même retrouvé un peu de rythme. Le Majorquin a disputé l'ATP de Barcelone, il y a peu, et il est engagé dans le Masters 1000 de Madrid actuellement, où il affrontera d'ailleurs Alex De Minaur, ce samedi. Le Taureau de Manacor souhaite emmagasiner du temps de jeu, afin de retrouver le plus possible de sensations, et ainsi essayer d'arriver en forme à Paris.

Tennis : Djokovic sous pression, Nadal se lâche https://t.co/h4Jvu8lYsh pic.twitter.com/cuQyMoPL0M — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Roland-Garros est le grand objectif de Nadal