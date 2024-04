Roland-Garros : Djokovic donne rendez-vous à Nadal !

Jean de Teyssière

Le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal, est au crépuscule de sa carrière. Le Majorquin fera son entrée en lice au Masters 1000 de Madrid ce jeudi avant de se projeter sur Roland-Garros. Mais le Majorquin a émis le doute quant à une potentielle participation, ce que n'espère pas Djokovic, qui souhaite rejouer contre lui.

L'année dernière, Rafael Nadal, blessé au psoas, avait dû déclarer forfait pour Roland-Garros. Le vainqueur à quatorze reprises du tournoi de la Porte d'Auteuil espère vivre une dernière fois ce Grand Chelem avant la fin de sa carrière.

Nadal sème le doute sur sa participation à Roland-Garros

En marge du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal n'a pas rassuré sur son état de santé : « Si j'arrive à Paris avec mes sensations actuelles, je ne jouerai pas. Je suis un compétiteur et, dans mon esprit, c'est difficile de jouer sans être en mesure de donner mon maximum. Ce qui m'a le plus plu au cours de ma carrière, au-delà de gagner, c'est de me battre. Je suis très rarement rentré chez moi en me disant que ça n'avait pas été le cas . »

«J’espère, à titre individuel, que je pourrai jouer contre lui au moins une fois de plus»